وزير الكهرباء : الواقع الكهربائي سيتحسن خلال المرحلة المقبلة وخاصة في فصل الشتاء

طمأن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي المواطنين بأن الوضع الكهربائي سيتحسن خلال المرحلة المقبلة .

وقال خربوطلي, في تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) المحلية, ان ” الوزارة لديها كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء”، آملاً أن “يكون مريحاً للمواطنين”.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن “الواقع الكهربائي سيتحسن خلال المرحلة القادمة”, معولاً ذلك على “الانتصارات وإعادة العديد من حقول الغاز”.

ويعد تأمين التيار الكهربائي, خلال فصل الشتاء العصب الأساسي للتدفئة ، باعتباره البديل الوحيد عن المازوت , حيث لجأ العديد من المواطنين للاستغناء عنه نظرا لعدم توفره بسهولة بالإضافة لغلاء أسعاره.

وكان وزير الكهرباء أعلن منذ أيام أن المنظومة الكهربائية قادرة على توفير حاجة البلاد بشكل كامل, كاشفاً عن التحضير لسلسلة من المشاريع, منها إبرام عقود ومذكرات تفاهم مع إيران لشراء مجموعات لتوليد الطاقة باستطاعة 2000 ك واط.

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا بشكل ملحوظ, بعدما وصلت ساعات التقنين الى ذروتها , وهذا التحسن ارجعته وزارة الكهرباء, الى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا, إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.

شام تايمز

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