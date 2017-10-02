رئيس مجلس الوزراء يستثني العسكريين الراغبين بالحصول على القروض من (رصيد المكوث)

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً اليوم استثنى فيه العسكريين الراغبين في الحصول على القروض بكل أنواعها من المصارف العامة من تطبيق معيار (رصيد المكوث).

وكان مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي وافق على إعادة منح القروض في المصارف العامة واشترط أن يكون لطالب القرض رصيد مسبق في المصرف يسمى (رصيد المكوث).

يذكر في هذا الاتجاه أن لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على استئناف القروض في المصارف العامة لغاية الإنتاجين الزراعي والصناعي على أن تستمر قروض الدخل المحدود في مصرفي التوفير والتسليف.

سانا

شام تايمز

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