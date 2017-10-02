السعودية تدرس تكييف أحد ملاعبها

قرر تركي آل الشيخ، ‏رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأحد، تكليف لجنة لدراسة إمكانية تكييف ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” بجدة.

ووجه آل الشيخ اللجنة بتقديم دراسة خلال شهر من تاريخه، تشمل أفضل التجارب العالمية، التي تمت في هذا الجانب، مع تحديد التكاليف، والجهة والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع.

ويأتي ذلك ضمن محاولات تحسين بيئة الملاعب السعودية، للعمل على زيادة معدل الحضور الجماهيري، في المسابقات المحلية.

الجدير بالذكر أن الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب أهلي جدة، وبعض اللاعبين الأجانب، قد اشتكوا من درجة الحرارة العالية في ملعب الجوهرة المشعة.

كووورة

شام تايمز

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