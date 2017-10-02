اشرف حكيمي يصنع التاريخ مع ريال مدريد

صنع المغربي الدولي أشرف حكيمي، التاريخ مع نادي ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي يواجه فيها الملكي نظيره إسبانيول، مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة السابعة من الليجا الإسبانية.

وأصبح أشرف حكيمي أول لاعب عربي يشارك مع نادي ريال مدريد الإسباني عبر التاريخ، حيث يلعب أساسيًا مع المرينجي كظهير أيمن للفريق.

ويشارك أشرف حكيمي مع الفريق الملكي للمرة الأولى بشكل رسمي مع ريال مدريد هذا الموسم، بسبب غياب كل من مارسيلو وثيو هيرنانديز ودانييل كارفخال عن الفريق بداعي الإصابة.

وقالت شبكة “أوبتا” العالمية إن أشرف حكيمي أول لاعب مغربي يشارك مع نادي ريال مدريد الإسباني في الليجا في هذا القرن.

كووورة

شام تايمز

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