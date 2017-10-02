ايسكو يفك عقدة البرنابيو بإسقاط إسبانيول

فك ريال مدريد عقدة ملعبه سانتياجو برنابيو، في بطولة الدوري الإسباني، هذا الموسم، بفوز مستحق على ضيفه إسبانيول، بثنائية دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من المسابقة.

سجل هدفي الفريق الملكي، إيسكو، في الدقيقتين 30 و71، ليرفع حامل لقب الليجا رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.

أجرى زين الدين زيدان عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية، بإشراك الظهيرين، أشرف حكيمي، وناتشو فرنانديز، مع قلبي الدفاع، راموس وفاران.

ولم تتغير توليفة الوسط، بوجود الثلاثي، توني كروس ومودريتش وكاسيميرو، أما كريستيانو رونالدو، فقاد الهجوم بجوار إيسكو وأسينسيو.

أضاع العملاق المدريدي فرصًا بالجملة منذ الدقيقة الأولى، حيث تصدى حارس مرمى إسبانيول، باو لوبيز، لعدة فرص من إيسكو وأسينسيو ومودريتش وسيرجيو راموس، كما هدد رونالدو المرمى بعدة محاولات.

واستمر صمود الضيوف نصف ساعة فقط، عندما مرر رونالدو الكرة إلى إيسكو، ليسددها مباشرةً في المرمى.

بعدها تخلى إسبانيول عن الحذر الدفاعي، وهدد مرمى كيلور نافاس بفرصتين لمورينو، الأولى تصدى لها الحارس، والثانية أبعدها القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني، واصل إسبانيول مغامراته الهجومية، بحثًا عن هدف التعادل، حيث أنقذ كيلور نافاس عدة فرص لمورينو وليو باتيستاو، كما أضاع سيرجي داردير هدفًا مؤكدًا من انفراد تام.

رمى كيكي فلوريس، مدرب إسبانيول، بكل أوراقه الهجومية، بإشراك مارك نافارو وسيرجيو جارسيا وستيان جرانيرو، إلا أن سلاح اللياقة البدنية لم يكن في صالحه، حيث انطلق أسينسيو بهجمة مرتدة، ومرر الكرة لإيسكو، ليسددها بسهولة في الشباك.

بعد ضمان الفوز، بدأ زيدان في منح الفرصة لعدد من البدلاء، بدءًا من الدقيقة 70، بإشراك لوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وبورخا مايورال، مكان توني كروس ومودريتش وإيسكو.

وكاد فاسكيز أن يسجل الهدف الثالث، لولا تألق حارس إسبانيول، لتنتهي المباراة (2-0).

كووورة

شام تايمز

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