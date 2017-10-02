هولندا : حكم لصالح لاجئ سوري مثلي ضد الهيئة المركزية لطالبي اللجوء بعد رفضه الانتقال لمنزل يسكنه ” متشددون “

قضت محكمة هولندية لصالح لاجئ سوري مثلي، ضد الهيئة المركزية لطالبي اللجوء، التي كانت تريد إخراجه من مركز اللاجئين، إلى سكن مشترك مع عدد من الرجال الآخرين.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “آلخمين داخبلاد” الهولندية، الجمعة، إن اللاجئ السوري وصل من مخيم لاجئين في تركيا إلى هولندا، في الشهر الأول من الجاري، ولديه مخاوف مما حصل معه في سوريا وتركيا.

وكان الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء قد آوته في مركز لجوء ألكمار، حيث يوجد فيه قسم يحتوي على رجال مثليين.

ولأن الشاب السوري الذي لم يتم ذكر اسمه وعمره، حاصل على الإقامة، تم البحث له عن مسكن آخر، وعثر له على منزل مشترك، حيث سيسكن معه أشخاص آخرون.

ولم يعترض الشاب في البداية على السكن مع آخرين، لكنه اعترض على وجود “رجال عرب متشددين”، سيسكنون معه، بحسب قوله، ولأنه لن يشعر بالأمان في ذلك المسكن، قام برفضه.

وطالبته الهيئة اللاجئ بالخروج من مركز اللاجئين قبل الخامس من الشهر السابع الماضي، ولأنه لم يخرج، توجهت للمحكمة، لكن الأخيرة اعتبرت أن السوري على حق.

ورأى القاضي أنه من حيث المبدأ لا وجود لخطأ في مشاركة المسكن، لكنه رأى أيضاً أن السوري يشعر بعدم الأمان لمشاركة المسكن مع أشخاص آخرين، يقفون بشكل سلبي ضد المثلية الجنسية.

وسيسمح للسوري بالبقاء في الوقت الحاضر في المركز، وعلى الهيئة أن تجد له مسكناً جديداً مناسباً.

المصدر : Algemeen Dagblad

شام تايمز

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