مترجم وصفها بـ ” الفضيحة العملاقة ” ! .. ” سرقة بيانات ” غريبة تحرم شابة سورية من الالتحاق بعائلتها في ألمانيا

تنتظر عائلة السوري محمد جمال علي حمد ابنتها آلاء البالغة من العمر 20 عاماً في مدينة فولفسبورغ، شمالي ألمانيا، حيث ما تزال في بيروت، بسبب عدم حصولها على تأشيرة دخول.

وقالت صحيفة “فولفسبورغر الغماينة تسايتونغ” الألمانية المحلية، السبت، أن السوري محمد جمال وزوجته منى ظاظا عبرا عن يأسهما بسبب عدم حصول ابنتهم على تأشيرة دخول، فيما لايعود السبب إلى تقييد من الحكومة الاتحادية.

وأضافت أن العائلة السورية تخشى أن يكون “شخص ما قد سرق وأساء استخدام بيانات آلاء”.

وكان والد الشابة وصل إلى ألمانيا عام 2015، بعد أن قصف أحد فندقيه في سوريا، ولم يتمكن من إنقاذ ابنه الأكبر من تحت الأنقاض إلا بعد يومين، وقبل سفره نقل محمد جمال عائلته إلى لبنان، وبعدها بدأ رحلته لألمانيا.

وحصل محمد على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات في ألمانيا، و يتعلم حالياً اللغة الألمانية، ويريد أن يفتتح مطعماً.

وقام الأب بلم شمل عائلته، وتمكنت الزوجة والأبناء القصر من السفر لألمانيا، إلا أن السفارة الألمانية في بيروت أخبرت ابنته آلاء عند تقدمها للحصول على تأشيرة لدخول ألمانيا أنها تقيم حالياً في ألمانيا، وذلك حسب وثائق السلطات.

وقال زياد نمر الذي يدعم الأسرة في ألمانيا كمترجم فوري: “نعتقد بأن شخصاً لديه بيانات آلاء قد قام بتزييف أوراق لشابة أخرى”.

وأضافت الصحيفة أن المحامين اطلعوا على القضية، وما زال من غير الواضح قدرتهم على تقديم المساعدة.

وختم زياد نمر بالقول: “سرقة البيانات هذه هي على الأقل فضيحة عملاقة لا تشمل العائلة فقط”.

المصدر : Wolfsburger Allgemeine

شام تايمز

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