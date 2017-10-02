ألمانيا : برلين تشهد أول زواج رسمي بين ” مثليين ” ( فيديو )

شهدت العاصمة الألمانية برلين، الأحد، أول حالة زواج بين شخصين مثليين بعد قرار البرلمان الألماني تقنين زواج المثليين ومساواته بالزواج التقليدي.

وحضر توثيق عقد زواج كارل كرايله وبودو مينده في دار البلدية في حي شونيبيرغ نحو مائة من الأصدقاء والأقارب.

وبذلك تكون ألمانيا قد أقرت مبدأ الزواج للجميع، الذي كان البرلمان قد صادق عليه في الصيف المنصرم ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع هذا الشهر.

ووفقاً لهذا القانون، ستسمح السلطات الألمانية بعقد زواج المثليين والمثليات، بل وتبني الأطفال إن أرادوا.

وكانت حالات الاقتران المثلي تسجل رسمياً منذ 2001 وحتى الآن تحت اسم “شراكة حياتية” فحسب، وليس “زواجاً”.

وكانت التفرقة بين معاملة هذه الشراكات وبين حالات الزواج الرسمية ضمن قوانين الإيجار والميراث والضرائب، قد أزيلت بمرور الأعوام، ولكن ذلك كان يحدث غالباً عبر قرار من المحكمة الدستورية العليا.

إلا أن صوراً من التمييز كانت ما تزال سارية، آخرها عدم السماح لهم بتبني أطفال في حياتهم المشتركة بوصفهم مثليين.

وفي آخر إحصاء أجري في ألمانيا عام 2015 أحصي عدد المثليين بحوالي 94 ألف حالة من الحياة المشتركة بين مثليين، منهم 43 ألفاً مسجلون كشركاء حياة فحسب.

Ehe für alle Ab heute dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten: Verfolgen Sie eine der ersten Trauungen live – im Rathaus Berlin-Schöneberg: Posted by ZDF heute on Sunday, October 1, 2017

(DPA-DW)

شام تايمز

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