والد نيمار يوضح ميزة فقدها نجله بالرحيل عن برشلونة

يرى والد نيمار دا سيلفا، أنَّ نجله، سيُشكل ثلاثيًا مرعبًا، مع إديسنون كافاني، وكيليان مبابي، في باريس سان جيرمان، كاشفًا عن السبب الذي دفع البرازيلي للرحيل عن برشلونة.

وشكَّل نيمار مع ميسي، ولويس سواريز، ثلاثية مرعبة في برشلونة، قبل أن يترك البرازيلي النادي الكتالوني، وينضم لباريس سان جيرمان، في صفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وقلَّل والد نيمار في حوار مع قناة “تيليفوت” الفرنسية، من الخلاف الذي نشب بين نجله، وكافاني في إحدى المباريات بالليج 1؛ بسبب تنفيذ ركلة جزاء، وهي الأزمة التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

وقال “لا توجد أزمة بين نيمار وكافاني. رأينا الثنائي في مباراة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال. هما لاعبان كبار وعلى مستوى عالٍ. الأمور بينهما تسير بصورة جيدة”.

ويبدو أنَّ الأزمة بين النجمين، قد انطفأت جذوتها، بعدما تحصَّل سان جيرمان على ركلة جزاء أمس في لقاء بوردو بالدوري سددها نيمار بنجاح، وكان كافاني أول من هنأه كما أنَّ البرازيلي صنع هدفًا للأوروجوياني.

وأضاف: “كيليان مبابي، لاعب واعد ورغم صغر سنه، إلا أنَّه يلعب بعقلية لاعب مخضرم بعمر 30 عامًا. أعتقد أنَّه قد يحقق الكرة الذهبية في المستقبل”.

وتابع: “علاقة نيمار بمبابي قوية وهما يحبان كرة القدم، وكما ألهمت ثلاثية ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار في برشلونة الجميع، فإنَّ البرازيلي مع مبابي، وكافاني، يشكلون ثلاثيًا مرعبًا”.

ونفى والد البرازيلي، أن يكون نجله انضم لباريس سان جيرمان؛ بحثًا عن الفوز بالكرة الذهبية.

وقال: “عارضت رحيل نيمار لسان جيرمان، وقلت له إنَّه يعيش أفضل فتراته ببرشلونة ويستطيع حصد الكثير من البطولات، وتحديدًا دوري الأبطال، وأن حياته مستقرة”.

وأوضح “لكنَّ نيمار رحل لأنَّه فضَّل البحث عن تحدٍ جديد”.

وتابع: “تلقينا عرضًا من سان جيرمان في 2016، لكنَّه لم يكن مناسبًا، وجاء عرض أفضل الصيف الماضي وقبلنا به”.

وختم: “نيمار لم ينضم لسان جيرمان بحثًا عن الفوز بالكرة الذهبية؛ لأنَّ فرصته ببرشلونة لحصد هذه الجائزة كانت أكبر بكثير”.

كووورة

شام تايمز

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