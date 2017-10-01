طبيب قال إنها ” معجزة لم نراها من قبل ” .. سيدة سورية و ابنتها تلدان في نفس اللحظة و تطلقان على المولودين اسم رجب و طيب

في مصادفة غريبة، وضعت سيدة سورية تركمانية الأصل مولودها في اللحظة ذاتها التي استقبلت فيها شقيقها الجديد في نفس المستشفى في مدينة قونيا التركية.

فقد وضعت السورية “فاطمة بيرينجي” (42 عامًا) وابنتها “غادة بيرينجي” (21 عاماً) طفليهما في نفس اللحظة، بعدما أجرى لهما أطباء أتراك عملية قيصيرية في ولاية قونيا وسط تركيا.

وتلقت المواطنة السورية غادة التي وصلت لتركيا قبل 3 أعوام هاربة من الحرب برفقة عائلتها، نبأ حملها وحمل والدتها في الأسبوع ذاته، حيث توجهتا للطبيب معاً وقامتا بالفحص في نفس اليوم لتتبين صحة حملهما.

وفي مستشفى للولادة في مدينة كونيا التركية، أجرت الطواقم الطبية عمليات جراحية للشابة السورية البالغة من العمر 21 عاماً ووالدتها (42 عاماً)، لينجبا طفلين قررا فيما بعد أن يطلقا عليهما اسمي رجب وطيب تكريماً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفور انتهاء العملية زار مدير المستشفى الطبيب أريكان أتاش الفتاة ووالدتها وقدم لهما التهاني والهدايا بالنيابة عن وزير الصحة التركي، مؤكداً أنه لم يسبق له أن سمع عن وقوع حادثة مشابهة قبل ذلك.

وبلغ وزن مولود الفتاة 4 كيلو غرامات فيما بلغ وزن شقيقها الجديد 2 و900 كيلو غرام. وأكدت الطواقم الطبية في المستشفى أن حالة الأم وابنتها جيدة للغاية وأنهما نقلتا للغرفة العادية بعد الاطمئنان على صحتهما.

وأكد نعيم أوسال الطبيب المشرف على عملية الولادة، أنهما قررا نقل الفتاة إلى جانب والدتها خلال عملية الولادة لتتمكن الأخيرة من تهدئة ابنتها التي بدت خائفة جداً على حد وصفه.

وقال طبيب أمراض النساء والتوليد “نائم أونسال” إنه تفاجئ عندما عرف بحمل الأم وابنتها في نفس الفترة، وأضاف: “هذه معجزة لم نراها من قبل وقد تم تسجيلها في تاريخ الطب”.

وأعربت الأم وابنتها بعد نجاح العملية عن سعادتهما الغامرة بحدوث هذه المصادفة، وقدمتا الشكر للطواقم الطبية التي قدمت لهما المساعدة طوال الفترة الماضية.

وعبرت الأم “فاطمة بيرينجي” عن سعادتها قائلة: “أنا سعيدة جدا، قد أصبحت أمًا وجدة في نفس اللحظة”، وأضافت ابنتها: “نشكر الجميع، نحن سعداء جدا، اليوم أصبحت أمًا وأختًا في نفس الوقت”.

ويعيش في تركيا وفقاً لإحصائيات رسمية، أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري وصلوا للأراضي التركية تباعاً منذ بداية الثورة السورية.

(TRT)

شام تايمز

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