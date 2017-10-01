إيران تعلن حظر شحن مشتقات الوقود من و إلى كردستان

أعلنت مؤسسة صيانة الطرق والنقل البري في إيران، السبت، حظر شحن مشتقات الوقود من وإلى كردستان، وذلك في خطوة تأتي بعد الاستفتاء المثير للجدل في الإقليم للانفصال عن العراق.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية التعميم الذي نشرته مؤسسة صيانة الطرق والنقل، وجاء فيه: “نظرا لي التطورات الإقليمية الأخيرة واعلان المدير العام لدائرة شؤون الحدود والدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية فعلي شركات النقل البري والسائقين الناشطين في هذا المجال أن يتجنبوا شحن مشتقات الوقود من وإلى إقليم كردستان العراق.”

ويشار إلى أن إعلان السلطات الإيرانية هذا يتزامن مع إعلان الحكومة العراقية، السبت، إلغاء الرحلات من وإلى مطاري أربيل والسليمانية الواقعين في الإقليم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي امتدت ثلاثة أيام حيث طُلب من السلطات في الإقليم تسليم المطارات باعتبار انها تابعة للحكومة الاتحادية في البلاد.

(CNN)

شام تايمز

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