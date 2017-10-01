الفنانة التركية هوليا أفشار : مشاهد التقبيل في المسلسلات حقيقية و ليست تمثيلاً

أكدت الممثلة والمغنية ومقدمة البرامج التركية هوليا_أفشار المعروفة عربياً باسم “السلطانة صفية”، أن القبل في المسلسلات والأفلام حقيقية.

وفي حلقة برنامجها التلفزيوني أكدت أفشار (53 عاماً) أن تلك المشاهد حقيقية وليس تمثيلاً كما يدعي النجوم في تصريحاتهم.

مؤكدةً أنه عندما يكون لديها مشهد تقبيل مع ممثل يعجبها تكون متحمسة للغاية للذهاب لموقع التصوير ويخفق قلبها بسرعة، لكن عند سؤال الصحافة لها تقول إنه تمثيل، لكن ذلك كان مجرد كذب.

هوليا معروفة بجرأتها وصراحتها، إذ سبق وأعلنت عن إجرائها عمليات تجميل ندمت عليها فيما بعد، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وفي أعقاب تلك التصريحات، بدأ رواد الشبكات الاجتماعية بالحديث عن الثنائيات الفنية التي وقعت بغرام بعضها، وتزوجوا أو طلقوا من أزواجهم للزواج بأحبائهم في الأعمال الفنية.

وأبرزهم: خالد أرغنش وزوجته بيرجوزار كوريل، وبوراك أوزجيفيت وفهرية إفجان، وكرم بورسين وسيرنايا سريكايا، بحسب موقع “النهار” اللبناني.

يذكر أنّ آخر أعمال هوليا كان مشاركتها بدور “السلطانة صفية” في بطولة في الجزء الأول من “السلطانة كوسم”، فيما تقدم برنامج The Voice بنسخته التركية منذ أربع سنوات، وقد حصلت على لقب ملكة جمال الكون عام 1982.

شام تايمز

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