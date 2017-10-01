راكبان يمارسان الجنس على متن طائرة ” ريان أير “

مارس رجل و امرأة الجنس على مقاعد الطائرة، في حادثة تعد “نادرة”، حيث وصف مستخدمون على مواقع التواصل، الحادثة بـ “المقززة” وفيها الكثير من عدم “احترام خصوصية الآخرين”.

ووفق صحيفة “ميرور”، فإن أحد ركاب الطائرة وثق الحادثة وحملها على موقع “يوتيوب”، ويظهر الفيديو الزوجين يمارسان الجنس على متن طائرة “ريان إير”.

وبعد أن تحولت القصة إلى “حكاية” يتناقلها الناس، فقد تم نشر القصة على الصحف الرئيسية في إيرلندا، وهو ما دفع أناسا كثيرين إلى إلغاء حجوزاتهم، وفقاً لصحيفة القدس العربي، وكشفت الشركة عن أنها ألغت 50 رحلة، وأكد مدير الشركة أن فاتورة تعويض الخسائر تصل إلى 23 مليون دولار”.

وقال: “من الواضح أن هناك تأثيرا كبيرا في سمعة الشركة، وأنا أعتذر من جديد وأؤكد أنّنا سنحاول أن نقوم بما هو أفضل في المستقبل”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes