طريقة شحن و سماع موسيقى في نفس الوقت لهواتف ” آي فون “

منذ أزالت شركة أبل منفذ السماعات جاك 3.5 مم نهائياً، مع طرح هاتفيها السابقين “آي فون 7″ و”7 بلس” العام الماضي، واستمرارها في نفس النهج مع الجيل الجديد “آي فون 8″، يعاني العديد من المستخدمين من استحالة شحن الهاتف مع الاستماع للموسيقى في الوقت ذاته، فكلاهما دُمجا معاً في منفذ واحد، إما للشحن أو سماع الموسيقى.

ولحل هذه المشكلة مع الجيلين الماضي والحالي من هواتف أبل، بإمكان المستخدمين شراء كابل “Steanum Lightning to 3.5mm AUX Headphone Jack Splitter” عبر موقع أمازون للتجارة الإلكترونية بسعر 16 دولاراً أمريكياَ فقط، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويعتبر هذا الملحق حلاً مثالياً لهؤلاء الذين ليس لديهم خيار سوى اقتناء سماعات بلوتوث لاسلكية، ولا يرغبون فيه، إذ أن هذا الملحق يتيح لهم سماع الموسيقى وشحن هاتفهم في الوقت ذاته.

ويتوافق هذا الملحق الذي صُمم خصيصاً مع هواتف آي فون وأجهزة آي باد اللوحية بدءاً من “آي فون 7″ و”7 بلس” وأي جهاز لأبل يحتوي على منفذ لايتنينغ ويعمل بنظام تشغيل “آي أو إس 10” وما بعده.

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شام تايمز

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