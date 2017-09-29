ألمانيا : صحيفة تروي قصة لاجئ سوري شاب تمكن من الحصول منحة دراسية بعد صعوبات جمة .. كل شخص يشعر بالحنين للوطن .. ذلك الحنين هو أكبر ألم بالنسبة لي

حصل لاجئ سوري في ألمانيا على منحة دراسية، من مؤسسة شتارت، بعد أن قدم جهوداً جبارة.

وقالت صحيفة “هيشه نيدر ساكسيشه ألغماينه” المحلية، إن اللاجئ السوري محمد ايبو (19 عاماً) من مدينة حلب، حصل على منحة دراسية من مؤسسة شتارت.

وأضافت أن محمد لم يكن يتوقع هذا قبل عامين، عندما كان في حلب تحت القصف، وقال : “لم يكن هناك ماء، كهرباء أو طعام، لم يكن هناك أي فرصة للتعلم، لذلك كان علي الهرب”.

وسلك محمد طريق اللجوء مع والدته عبر تركيا، إلى اليونان ومقدونيا، مستخدمين كافة وسائل النقل من قوارب وحافلات وقطارات إضافة للسير على الأقدام مسافات طويلة، في حين بقي والده مع شقيقته هيفا وشقيقه سامي في حلب، ولحقوا بهم بعد وقت قصير.

ونشأت في ألمانيا صعوبات كبيرة أمام محمد، حيث لم تقبله أية مدرسة ثانوية لأنه بدون شهادات، وبالرغم من ذلك لم يستسلم، وحاول مراراً وتكراراً التحدث مع إدارات المدارس، إلى أن التقى مديرة مدرسته الحالية، والتي قررت قبوله قبل سنة ونصف.

وحصل محمد على الشهادة المتوسطة، ويبدأ تحضيراته لتقديم الشهادة الثانوية العامة، فيما أصبحت لغته الألمانية جيدة لدرجة أنه يصحح لزملائه الألمان.

ويطمح محمد إلى أن يدرس علم الوراثة، ويعمل بشكل حثيث للوصول إلى ذلك الهدف.

وعند سؤاله عن سوريا، قال محمد : “كل شخص يشعر بالحنين للوطن، ذلك الحنين هو أكبر ألم بالنسبة لي”.

المصدر : Hessische Niedersächsische Allgemeine

شام تايمز

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