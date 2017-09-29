بوتين : نسعى لإطلاق محطة ” أكويو” الكهرذرية التركية في أقرب وقت

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ختام اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، أن موسكو تسعى لإطلاق أول مفاعل لمحطة “أكويو” الكهرذرية التركية في أقرب وقت.

وقال بوتين في هذا الصدد: “نعول على بناء وإطلاق عمل المفاعل الأول من المحطة الكهرذية (أكويو) في أقصر وقت”، مضيفا أنه لهذا الأمر “سيتطلب بالطبع إجراءات منسقة من جانبنا وشركائنا الأتراك بما في ذلك الحصول على التصاريح والوثائق والتراخيص الضرورية في حينه”.

ووفقا لبوتين، فقد بحثت مسألة محطة الطاقة النووية خط نقل الغاز “السيل التركي” بالتفصيل خلال محادثات الرئيسين التي عقدت يوم الخميس، مذكرا أنه كان قد أعطى مؤخرا مع أردوغان إشارة البدء لمد خط الغاز في الجزء العميق من المياه “والآن يتم تنفيذ جميع أعمال البناء بدقة وفقا للجدول الزمني”.

وقال بوتين في هذا الصدد: “أثناء مناقشة قضايا التفاعل في المجال التجاري والاقتصادي، تم الإشارة إلى النمو الملحوظ في التبادل التجاري، الذي ارتفع حجمه خلال الـ7 أشهر من عام 2017 بنسبة 31.5%.. وإذا كنا قد لاحظنا انخفاضا خلال العام الماضي بنسبة 32%، فالآن في النصف الأول من العام الجاري، لدينا تقريبا تعاف بشكل كامل لما فقد قبل ذلك، وفيما تبقى من العام الحالي سنخرج إلى زيادة إيجابية”.

وأضاف أن “عدد السياح الروس الذين اختاروا تركيا كوجهة لقضاء العطلات ازداد 11 مرة بالغا 2.5 مليون شخص”.

(RT)

شام تايمز

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