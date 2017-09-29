ألمانيا : تحديد موعد محاكمة لاجئ سوري قتل موظفاً بالصليب الأحمر

تبدأ في الثالث والعشرين من تشرين الأول المقبل محاكمة لاجئ سوري قتل موظفاً في الصليب الأحمر، في المحكمة الإقليمية بمدينة زاربروكن الألمانية.

وقالت مجلة فوكس الألمانية، إنه وبحسب لائحة الاتهام طعن المتهم فجأة ودون سابق إنذار ضحيته بسكين مطبخ في الظهر والصدر.

وبحسب متحدثة باسم المحكمة الإقليمية فإنه من المقرر أن تستمر إجراءات المحاكمة حتى الـ13 من شهر تشرين الثاني.

وأضافت المجلة أنه من وجهة نظر المدعي العام، كان السوري وقت الحادثة في حالة عدم تحمل المسؤولية القانونية، فيما أوضح تقرير للأطباء بعد تشخيص المتهم، أن الشاب يعاني اضطراب شديد في الشخصية واكتئاب.

ووضع الشاب في مستشفى الأمراض النفسية بمدينة ميرتسيغ، وأشارت المجلة إلى أن هذا المستشفى يعالج اللاجئين المصابين بصدمات نفسية.

المصدر : FOCUS

شام تايمز

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