ألمانيا : عدم امتلاك تذكرة قطار ينتهي باعتقال سوري بتهمة ” الإقامة غير المشروعة “

ضبط شاب سوري في القطار السريع رقم 4، مساء الإثنين الماضي، دون أن يكون حاملاً تذكرة صعود، وتم تسليمه في محطة قطارات دورتموند الرئيسية، بعد مقاومته عناصر الشرطة.

وقال الموقع الإلكتروني الألماني “دير فيسترن”،إن الشرطة أرادت أخذ الشاب إلى مركز، لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية، وبعد أن اشتبهوا بأنه لا يملك إقامة مصرحاً بها، قاوم رجال الشرطة بعنف، إلى أن استطاعوا، بعد بذل جهد، من السيطرة عليه، ووضعوا الأصفاد في يديه، وتم تسليمه .

وسيواجه الشاب دعوى قضائية للتهرب من دفع ثمن التذكرة، بالإضافة إلى الإقامة غير المشروعة ومقاومة موظفي إنفاذ القانون.

المصدر : Derwesten

شام تايمز

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