موسكو ترحب باستعداد الحكومة السورية للحوار مع الأكراد حول مسالة الحكم الذاتي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس عن دعمها لاستعداد الحكومة السورية للحوار مع أكراد سوريا حول مسألة الحكم الذاتي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم حول استعداد دمشق لبحث الحكم الذاتي مع أكراد سوريا بعد القضاء على إرهابيي “داعش” بشكل كامل، لفتت انتباه موسكو.

وأكدت زاخاروفا “نرحب بموقف الحكومة السورية وندعم جهودها الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لتعايش مختلف مكونات المجتمع السوري وطوائفه في إطار دولة سورية موحدة”.

وكان المعلم، قال في حديث لقناة الميادين وروسيا اليوم إن إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا “أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة”.

وأعلن الأكراد، في آذار عام 2016 بعد نجاحهم في صد هجمات “داعش” وتحرير مساحات واسعة من الأراضي شمالي سوريا، عن قيام نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

شام تايمز

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