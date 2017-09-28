رئيس أتلتيكو مدريد: نحن على موعد مع أفضل فريق بتاريخنا

علَّق إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد، على انضمام دييجو كوستا للفريق في يناير/كانون ثانٍ المقبل، وهو موعد انضمام فيتولو أيضًا قادمًا من إعارته لفريق لاس بالماس.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الفريق في العام الماضي، كان هائلًا، وهذا هو الأساس، لكن مع انضمام كوستا، وفيتولو، سنملك أفضل فريق في تاريخنا”.

وأضاف: “مع هذين اللاعبين الكبار سوف نفوز كثيرًا، خاصة في الجزء الثاني من الموسم. معهما نطمح لما هو معتاد، ومحاولة تحسين أنفسنا عن العام الماضي”.

ووصف مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني، بأنه “أفضل مدرب في العالم” بعد أن قاد الفريق للكثير من الإنجازات أبرزها الفوز بالدوري الإسباني والوصول لنهائي الأبطال مرتين خلال السنوات الأخيرة.

ويستقبل أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، تشيلسي بدوري أبطال أوروبا في ثاني جولات دور المجموعات على ملعب الفريق الجديد واندا ميتروبوليتانو.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes