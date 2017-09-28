ريال مدريد يرفض مساواة رونالدو بميسي ونيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، طالب ناديه ريال مدريد بتحسين عقده، وزيادة راتبه، بعد ما حدث خلال الصيف من انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، وقرب تمديد عقد ليونيل ميسي، ورفع راتبه مع برشلونة.

وقالت صحيفة “ماركا”، المقربة من ريال مدريد، إن اللاعب طلب الحصول على 25 مليون يورو، كراتب سنوي بشكل صاف، ليكون على قدم المساواة مع نيمار وميسي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو طرح هذا الأمر على إدارة النادي، بعد مباراة الفريق مع بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، بينما أكد في الوقت ذاته أنه سعيد في الريال، وينوي الاستمرار معه.

وقد رفضت إدارة النادي الملكي طلب اللاعب، حيث لا يمثل هذا الأمر أولوية للريال، مقارنةً بأمور أخرى مثل تجديد عقد قائد الفريق، سيرجيو راموس.

ولا يُتوقع أن يتم تمديد عقد رونالدو مع الميرينجي، حيث يمتد إلى عام 2021، وسيبلغ حينها سن الـ36 عامًا، وسيكون بذلك قد قضى 12 موسمًا مع ريال مدريد.

كووورة

شام تايمز

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