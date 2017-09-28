اقتراح بتخفيض زمن مباريات كرة القدم

أشارت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية إجراء تعديلات على قوانين كرة القدم، حيث يستعد المجلس الدولي للعبة لدراسة قوانين جديدة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن المجلس سيقترح تخفيض مدة كل شوط إلى 30 دقيقة، بدلًا من 45.

وقد علق نجم تشيلسي السابق، جيانفرانكو زولا، على هذا الأمر بقوله: “أفضل هذا، لأن الكثير من الفرق تحاول الفوز بالمباريات، عن طريق إضاعة الوقت، لذلك أعتقد أنها لن تكون قاعدة سيئة”.

وأضاف: “كرة القدم سريعة بما يكفي، بعض التغييرات لا أحبها، لكن هذا التغيير سوف أحبه بالتأكيد”.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اقتراحات أخرى سيجري طرحها، مثل مناقشة مكان لعب ضربة المرمى، بالإضافة إلى اقتراحات تتعلق بلمسة اليد.

وهناك اقتراح آخر بألا يتمكن اللاعبون من مواصلة اللعب، في حال إضاعتهم ركلات الجزاء

كووورة

شام تايمز

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