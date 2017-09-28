سان جيرمان يتلاعب ببايرن ميونخ في حديقة الأمراء

اكتفى باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في شباك ضيفه بايرن ميونخ في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا

سجل الأهداف الثلاثة داني ألفيس وإدينسون كافاني في الدقائق 2 و32 و63، ليتربع العملاق الباريسي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، خلفه بايرن برصيد 3 نقاط متساويًا مع سيلتيك الاسكتلندي الذي هزم أندرلخت البلجيكي بملعبه في الجولة ذاتها.

لم يمنح الفريق الباريسي فرصة لضيفه لالتقاط الأنفاس، حيث انطلق نيمار في الجهة اليسرى، ولعب الكرة إلى ألفيس الخالي من الرقابة ليسددها بقوة في الشباك مسجلاً الهدف الأول في وقت مبكر.

لم يهتز العملاق البافاري، وتحرك لإدراك التعادل، حيث أضاع توماس مولر فرصة خطيرة في الدقيقة 12 من متابعة لركلة ركنية، كما هدد روبرت ليفاندوفسكي المرمى مرتين إلا أن ألفونس أريولا تعامل معهما بثبات.

كما سدد خاميس رودريجيز كرة بجوار القائم الأيسر وشكل خافي مارتينيز خطورة كبيرة عند تقدمه في الكرات العرضية والركلات الركنية كما سدد كرة قوية أبعدها أريولا بصعوبة من المقص الأيسر.

استغل سان جيرمان اندفاع منافسه للهجوم وشكل خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة بفضل السرعات الكبيرة لنيمار ومبابي، حيث أضاع كافاني فرصتين مؤكدتين، قبل أن يقبل هدية مبابي، ويسدد كرة قوية في شباك أولريش مسجلاً الهدف الثاني.

دفع أنشيلوتي مع بداية الشوط الثاني بتبديلين دفعة واحدة بإشراك كينجسلي كومان وسباستيان رودي مكان خاميس رودريجيز وتوليسو، واشتعلت الأجواء بفرصة جديدة لخافي مارتينيز أخرجها تياجو سيلفا من خط المرمى.

في المقابل أضاع نيمار فرصتين مؤكدتين، حيث أطاح بالكرة بعيدًا رغم وجوده في انفراد تام، ثم سدد كرة قوية بجوار القائم الأيسر، قبل أن يعوض مسلسل الفرص الضائعة بكرة تعثر الدفاع الألماني في تشتيها من انطلاقة مبابي لتصل إلى النجم البرازيلي ليسددها في الشباك بسهولة.

وبعدها بأربع دقائق سجل أرتورو فيدال هدفًا ألغاه الحكم بداعي وجود مخالفة، ثم أضاع ألفيس فرصة خطيرة بتمرير كرة عرضية أرضية لم يتابعها كافاني ، بعدها رمى أنشيلوتي بورقته الثالثة بنزول أريين روبن مكان توماس مولر ولكن دون جدوى.

أما أوناي إيمري بدأ اللجوء للبدلاء آخر 10 دقائق، حيث أشرك آنخيل دي ماريا مكان مبابي، ثم جوفاني لو سيلسو وجوليان دراكسلر مكان تياجو موتا وفيراتي، ووسط انهيار تام للبافاري انطلق كومان في الجهة اليسرى وسدد كرة أنقذها أريولا وحرم الألمان من هدف شرفي، وكرر الأمر بالتصدي لركلة حرة سددها ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة.

كووورة

شام تايمز

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