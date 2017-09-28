تشيلسي يهزم اتلتيكو مدريد بالوقت القاتل

عاد تشيلسي الإنجليزي من ملعب “متروبوليتانو” بـ3 نقاط ثمينة، اثر فوزه المثير مساء الثلاثاء على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء نفذها الفرنسي أنتوان جريزمان، وعادل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لتشيلسي في الدقيقة 60، ثم تمكن المهاجم البديل ميتشي باتشواي من إحراز هدف الفوز بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وواصل تشيلسي بهذه النتيجة تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن روما الإيطالي الذي تغلب في وقت سابق الثلاثاء على قرة باج الأذربيجاني 2-1، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وكان تشيلسي قد اكتسح قره باج بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، أما أتلتيكو فتعادل دون أهداف مع مضيفه روما.

وكان تشيلسي الأفضل في الشوط الأول من المباراة، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر نجمه البلجيكي إيدن هازارد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم، ولم يقو الفريق المضيف على تهديد مرمى ضيفه رغم الدعم الجماهيري الذي تلقاه خلال مباراه الأوروبية الأولى على ملعبه الجديد، حتى الدقيقة 40 عندما ارتكب مدافع دافيد لويز خطأ ساذج عندما أطاح بمدافع أتلتيكو لوكاس هرنانديز أرضا داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها جريزمان بنجاح على يسار حارس أتلتيكو السابق تيبو كورتوا.

وتغير الحال قليلا في الشوط الثاني، ونشط أتلتيكو بفضل تحركات لاعب الوسط كوكي وثنائي الهجوم أنخل كوريا وأنتوان جريزمان، لكن الاستحواذ على الكرة لم يجد نفعا مع اعتماد تشيلسي على الوصول إلى المرمى بأقل عدد ممكن من التمريرات، وتمكن الضيف من معادلة النتيجة بعد تمريرة عرضية من هازارد على رأس هازارد الذي وضعها بحرفنة على يسار الحارس يان أوبلاك.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، أسفرت لعبة حماعية مميزة عن وصول الكرة إلى لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو الذي مررها إلى البديل البلجيكي ميتشي باتشواي، فسدد

كووورة

شام تايمز

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