الكويت : إحالة 3 موظفين متورطين بعرض مشاهد غير أخلاقية على التلفزيون الرسمي

يبدو أن الضَّجَّة التي نجمت عن مشاهد وصفها كويتيون بالخادشة وغير أخلاقية، خلال عرض مباراة كرة سلة لن تمرَّ بسلام على الموظفين المسؤولين عن بثها، حيث تم استدعاؤهم للتحقيق.

فقد أحالت وزارة الإعلام، امس الثلاثاء، 3 موظفين في القناة الرياضية بتلفزيون الكويت إلى التحقيق، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، بسبب تلك المشاهد التي تداول صورها كويتيون تحت وسم #يجب_استقالة_مسئولين_تلفزيون_الكويت على تويتر.

المباراة التي كانت ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، كان قد بثها التلفزيون الكويتي مباشرة خلال مجرياتها، 23 سبتمبر/أيلول.

ولم يقتصر الغضب الكويتي على تويتر، بل طالب النائبان وليد الطبطبائي ومحمد هايف، وزيرَ الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالتحقيق في المشاهد، منتقدين غياب الرقابة.

شام تايمز

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