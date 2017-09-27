خلاف بين برشلونة وبينيديتو حول مهلة سحب الثقة من بارتوميو

أعلن برشلونة أن المهلة المحددة كي يسلم رجل الأعمال والمرشح السابق لرئاسة النادي، أجوستي بينيديتو، التوقيعات اللازمة للدفع بعملية سحب الثقة من إدارة الرئيس الحالي للبارسا جوسيب ماريا بارتوميو، انتهت مساء أمس في تمام الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي.

وفي مؤتمر صحفي، طالب نائب رئيس النادي الكتالوني، جوردي كاردونير، بينيديتو بتسليم التوقيعات التي جمعها حتى الآن، حتى وإن كانت لم تصل للعدد المطلوب (16 ألفا و500)، وذلك من أجل حصرها.

وكانت عملية سحب الثقة التي يدفع بها المرشح السابق لرئاسة البارسا، بدأت أوائل سبتمبر / أيلول الجاري.

وبحسب لوائح النادي، يحق لصاحب مبادرة سحب الثقة جمع التوقيعات اللازمة (16 ألف و500) خلال مهلة 14 يوم عمل، تبدأ عقب تلقي الأوراق المخصصة لجمع توقيعات الأعضاء.

وتكمن المعضلة في أن الإدارة الحالية للنادي الكتالوني تصر على أنه ينبغي احتساب أيام السبت، بينما يؤكد بينيديتو أنه لا يمكن احتسابها.

وعلى هذا الأساس، تعتبر إدارة بارتوميو أن المهلة تنتهي اليوم الموافق 27 سبتمبر / أيلول، بينما يرى المرشح السابق لرئاسة البارسا أنها تنقضي بنهاية الثاني من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

ومنذ نحو أسبوعين، كان بينيديتو أعلن أنه جمع 7 آلاف و278 توقيعا، ما يمثل 40% من إجمالي العدد اللازم لنجاح العملية، مؤكدا أنه يتوقع الحصول على عدد توقيعات يتراوح بين 18 و20 ألفا قبل انتهاء المهلة المحددة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول القادم من وجهة نظره.

شام تايمز

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