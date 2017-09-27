صحف العالم تتغنى بزعامة ريال مدريد وتوهج رونالدو

أشادت الصحف العالمية، بأداء ريال مدريد في مواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي 3-1.

وبصورة لصاروخ ماديرا، وهو يحتفل أمس، عنونت صحيفة ماركا، صفحتها الرئيسية بالسؤال “كيف تقول كلمة وحش باللغة الألمانية؟”، مبرزة هدفي كريستيانو رونالدو، والهدف “الرائع” الذي سجله الويلزي جاريث بيل.

من جانبها، عنونت صحيفة (آس) صفحتها الرئيسية “الريال حصل على الإذن الطبي” في إشارة لاستفاقة الملكي، مبرزة في عنوان فرعي تصريحات المدرب زيدان، حين أكد أنه “سعيد من أجل بيل، ستكون هذه دفعة جيدة له”.

بينما تغاضت صحيفتا (سبورت) و(موندو ديبورتيفو) عن الاهتمام بفوز الريال في غلافيهما، وعلقت على تصريحات كريستيانو عقب اللقاء، والتي ذكر فيها أن أهدافه تتحدث عن نفسها، ووصفته بـ”المغرور”.

وفي ألمانيا، اختارت صحيفة (بيلد) الألمانية عنوان “كريستيانو يدمر دورتموند”، مبرزة أن اللاعب البرتغالي “يضحك مجددا في وجه فريق ألماني”.

وأبرزت الصحيفة أنه في “21 مباراة أمام فرق البوندسليجا، شارك البرتغالي في هز الشباك بـ 30 هدفا (سجل 25 وصنع 5 آخرين)”.

بدورها، عنونت صحيفة (كيكر) مقالها عن المباراة “هدفين لكريستيانو: ريال مدريد قوي للغاية بالنسبة لدورتموند”، مضيفة أن ريال مدريد “يفوز للمرة الأولى على أرض دورتموند”.

وفي فرنسا، اختارت صحيفة (فرانس فوتبول) عنوان “الريال، زعيم دورتموند”، مبرزة أيضا هدفي كريستيانو ووصفت الملكي بأنه فريق “إمبراطوري فرض سيطرته في معقل بوروسيا دوتموند”.

وأضافت أن “ريال مدريد واحدا من أفضل الفرق إن لم يكن الأفضل في أوروبا. وأثبت ذلك على أرض بوروسيا دورتموند”.

من جانبها، وصفت صحيفة (ليكيب) الريال بأنه فريق “صعب المراس”، مضيفة أن “ريال مدريد ورونالدو تألقا أمام بوروسيا دورتموند”، مبرزة أن هذه هي المباراة رقم 400 للبرتغالي بين صفوف الملكي.

وفي إيطاليا، عنونت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) مقالها عن المباراة بـ “وداعا دورتموند”، مضيفة أن اللقاء كان “استعراضا جديدا ومبهرا لقوة ريال مدريد، الذي فاز 3-1 في ألمانيا وصعب الأمور على بوروسيا”.

أما الصحف البرتغالية، فسلطت الضوء على نجمها وأبرزت أن “كريستيانو سجل هدفين أمام دورتموند”، مضيفة أن اللاعب “عاد ليكون نجم المباراة مجددا بعد أن سجل هدفين من إجمالي ثلاثة للميرينجي”.

شام تايمز

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