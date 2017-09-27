بيع أكبر ألماسة غير مصقولة في العالم

أعلنت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر بكندا أن ألماسة غير مصقولة في حجم كرة التنس اكتشفتها الشركة قبل قرابة عامين بيعت مقابل 53 مليون دولار.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان صدر يوم أمس إن جراف دايموندز تاجر الألماس البريطاني الشهير اشترى الألماسة، التي تزن 1109 قراريط وتعد أكبر ألماسة غير مصقولة في العالم، مقابل 47777 دولارا للقيراط وإنه سيجري الآن قطع الألماسة وصقلها.

ويتراوح عمر الألماسة التي تعرف باسم (أور لايت) باللغة الوطنية في بوتسوانا حيث استخرجتها الشركة الكندية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 بين مليارين ونصف المليار وثلاثة مليارات عام.

شام تايمز

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