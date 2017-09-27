“مايكروسوفت” تطلق “أوفيس 2019” العام القادم

كشفت “مايكروسوفت” أنها ستطلق حزمة تطبيقات “أوفيس 2019″ العام القادم، وستكون البداية من نسخ المعاينة منتصف العام.

وبحسب ” blogs.office”، فإن الإصدار الجديد القادم لـ “أوفيس”، يتستهدف الشركات التي لا تستخدم النسخة السحابية من “أوفيس 365”.

ويدعم “أوفيس 2019” المزايا الجديدة من و”يندوز”، كخاصية التعرف على مستوى الضغط المختلف بالقلم الضوئي لإجراء عدة تعديلات وتأثيرات. مع دعم “إكسل” لصيغ جديدة ورسوم بيانية جديدة لتحليل البيانات.

شام تايمز

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