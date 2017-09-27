“سناب شات” تطرح فلاتر السماء

أطلقت “سناب شات” فلاتر السماء أو Sky Filters على أجهزة “آندرويد” و”آي أو اس”، وهي تدمج بين الواقع المعزز والعالم الحقيقي المحيط.

وبحسب techcrunch فإن الفلاتر الجديدة يمكنها تلقائيًا اكتشاف السماء في صور المستخدمين وإعادة إظهارها بمظهر مختلف تمامًا عن الغلاف الجوي الحقيقي المُحيط .sky-filter

وستتغير الفلاتر بشكل يومي لإظهار تأثيرات مختلفة منها طقس افتراضي، غروب الشمس، أو سماء مرصعة بالنجوم، أو قوس قزح، أو غيوم عاصفة وفلاتر للسماء.

وتتوفر هذه الفلاتر في التطبيق بشرط أن يتعرف التطبيق على السماء في الإطار، وتظهر عند التنقل بين الفلاتر المتاحة

شام تايمز

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