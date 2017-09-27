“انتل” تكشف عن معالج يعمل كدماغ الانسان

كشفت “انتل” عن معالج يحاكي دماغ البشر في طريقة عمله، ويعتمد على الذكاء الإصطناعي ويحمل اسم Loihi.

وبحسب “عالم التقنية” فإن المعالج الجديد يضم 1024 خلية عصبية صناعية مع 130 مليون مشبك عصبي بظل وجود محاكاة لـ 130 ألف خليّة عصبية، ويعتبر هذا الرقم قليل مقارنة بوجود 80 مليار خليّة عصبية في دماغ الإنسان.

وتسعى “آنتل” لمحاكاة نظام عمل دماغ الانسان بأن يكون لأي نبضة، أو تنبيه عصبي، تحمل شدّة مُختلفة، وأن لا يكون تأثير تلك التنبيهات على الخليّة التي تحملها فقط، بل على الخلايا المُجاورة، ولو نجحت في ذلك، فإنها قد توفّر في استهلاك الطاقة وتُسرّع في المعالجة حتى 1000 ضعف بالمقارنة مع القوى الحاسوبية الحالية.

والمعالج الجديد قادر على تعلّم مهارات جديدة لوحده، وستُقدمه “إنتل” لبعض الجامعات والمعاهد المُتخصّصة في هذا المجال لتجربته وتشغيل خوارزميات الذكاء الصنُعي باستخدامه للوقوف على مدى فاعليّته وإمكانية تطويره وتحسينه في المُستقبل.

شام تايمز

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