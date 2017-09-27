إقليم كردستان يرفض مهلة عراقية لتسليم السيطرة على مطارين

أعلن وزير النقل في كردستان العراق مولود مراد يوم الأربعاء إن حكومته ترفض إنذارا من الحكومة العراقية بتسليم مطاريها الدوليين لبغداد.

وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي طلب من حكومة كردستان العراق تسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية وإلا فإنه سيأمر بوقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة (1200 بتوقيت جرينتش ).

وقالت هيئة الطيران المدني العراقية إنها أبلغت شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إجراء سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، الذي شارك فيه حوالي 3.3 مليون شخص، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 بالمئة، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

شام تايمز

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