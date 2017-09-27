ضحايا إثر غارات بالفوسفور الأبيض شنتها طائرات التحالف الدولي بدير الزور .. روسيا: لم نستلم توضيحات مقنعة عن سبب تواجد عسكريين أمريكيين بمناطق داعش بدير الزور

قالت مصادر أهلية، يوم الأربعاء، ان قتلى وجرحى سقطوا ثر قصف بقنابل محرمة دولية نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي، في ريف دير الزور.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية قولها ان 3 اشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرين، جراء قصف باستخدام قنابل مزودة بالفوسفور الأبيض على اطراف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ويأتي الحادث، عقب يوم على مقتل 9 أشخاص جنوب الحسكة، يوم الثلاثاء، بغارات التحالف الدولي.

وسبق للتحالف الدولي أن استخدم في حزيران الماضي قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غاراته على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي، الأمر الذي تسببت بمقتل 17 شخصا.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم “داعش”، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, مؤخرا, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد “داعش” بسوريا, وتصف تدخله بأنه “غير شرعي”, كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية

روسيا: لم نستلم توضيحات مقنعة عن سبب تواجد عسكريين أمريكيين في مناطق “داعش” بدير الزور

أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم لها توضيحات مقنعة بشأن تواجد عسكرييها في مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في دير الزور، غير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال مستمرة.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله أثناء مؤتمر صحفي أن “التساؤلات التي استدعت نشر وزارة الدفاع الروسية صورا تظهر وجود آليات أمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور، تبقى حتى الآن من دون رد”، مضيفا أن “ذلك يدفع موسكو إلى استنتاجات معينة”.

ولفت ريابكوف الى إنه “من المهم أن ذلك لم يسفر عن نسف وتجميد الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا، حيث ان هذه الاتصالات لا تزال مستمرة مع التركيز على الوضع في محافظة دير الزور، وكذلك من أجل ضمان سريان اتفاق مناطق تخفيف التوتير”.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام صورا، التقطت من الجو تظهر آليات أمريكية في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” بمحافظة دير الزور.

وسبق أن حملت وزارة الدفاع الروسية الأمريكيين مسؤولية الوقوف وراء هجوم شنه مسلحو “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة”) على مواقع للجيش النظامي في ريف حماة الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

شام تايمز

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