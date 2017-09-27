إيقاف رئيس يوفنتوس سنة في قضية بيع التذاكر للألتراس

اعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم ايقاف اندريا انييلي رئيس نادي #يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الستة الماضية لمدة عام لدوره في بيع تذاكر الى مجموعة من مشجعي الـ “التراس”.

واتهم انييلي بالمساعدة في بيع التذاكر لمشجعي التراس، والعديد منهم لهم صلات بالجريمة المنظمة، اذ اعيد بيع هذه التذاكر لجني ارباح ضخمة، وفرضت غرامة مالية على انييلي قدرها 20 الف يورو (نحو 24 الف دولار)، فضلا عن مبلغ 300 الف يورو (356 الف دولار) على يوفنتوس.

واوقف ثلاثة مسؤولين آخرين من يوفنتوس ايضا للفترة ذاتها ذاتها، وكان الاتحاد الايطالي للعبة فتح منتصف الشهر الحالي اجراء تأديبيا بحق انييلي في قضية بيع النادي تذاكر مباريات لمجموعات من الـ”التراس”.

وكان المدعي العام للمحكمة الرياضية جوسيبي بيكورارو طالب بفرض عقوية الايقاف على انييلي لسنتين ونصف السنة على ان تشمل المستوى الاوروبي ايضا، اذ انه انتخب قبل فترة رئيسا لرابطة الاندية الاوروبية، مع خوض الفريق مباراتين من دون جمهور.

لكن محامي انييلي كان طلب البراءة لموكله، مؤكدا انه يعتزم الطعن بالقرار.

ويأتي هذا الاجراء أمام القضاء الرياضي بعد تحقيق فتح على خلفية بيع يوفنتوس تذاكر لمجموعات من الـ”التراس” ومن بينهم أشخاص ينتمون الى “ندرانغيتا” وهي منظمة اجرامية ايطالية تتركز في كالابريا، اعادت بيع التذاكر مع أرباح كبيرة.

ونفى أنييلي أن يكون قد تعامل مع روكو دومينيلو، أحد مشجعي يوفنتوس المقربين من المافيا الكالابرية والذي حكم عليه بالحبس سبع سنوات في هذه القضية، غير أن الرئيس اعترف أنه التقى بدومينيلو.

واتهمت المحكمة الرياضية يوفنتوس بالتنازل عن عدد كبير من التذاكر لمصلحة الـ”التراس”، في حين لا يسمح بمنح أكثر من أربع بطاقات دفعة واحدة.

( AFP )

شام تايمز

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