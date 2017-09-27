شبكة فوتبول ليكس تكشف الأسرار المالية لصفقة انتقال ديمبيلي لبرشلونة

كشف موقع “فوتبول ليكس” عن الأسرار المالية لصفقة انتقال المهاجم الفرنسي الشاب #عثمان_ديمبيلي من نادي #بروسيا_دورتموند الألماني إلى نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المنصرم.

ونشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية جانباً من تلك الأسرار عبر الوثائق التي حصلت عليها، مؤكدة بأن برشلونة دفع 70 مليون يورو من أصل قيمة الصفقة البالغة 105 ملايين يورو ، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، على أن يدفع الـ 35 مليون يورو المتبقية في شهر يوليو من عام 2018 .

أما في ما يخص المزايا المالية التي يحصل عليها اللاعب الفرنسي، فإنه سيتقاضى في برشلونة راتباً سنوياً يقدر بـ 12 مليون يورو ، إضافة إلى مكافأة بنحو 5 ملايين يورو، كلما لعب 25 مباراة رسمية لغاية خوضه 100 مباراة في كافة المسابقات الرسمية التي يشارك فيها مع فريقه الكتالوني.

كما ضمنت الصفقة حصول نادي بروسيا دورتموند خلال الموسمين الحالي والمقبل على خمسة ملايين يورو نظير تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا وخمسة ملايين يورو أخرى نظير مشاركة الفريق في هذه المسابقة القارية بحضور ديمبيلي.

الجدير ذكره بأن ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة قبل أيام أجبرته على الخضوع لعملية جراحية ناجحة في فنلندا سيبتعد بسببها عن الميادين لغاية بداية عام 2018 ليحرم “البارسا” من جهوده تقريباً طيلة مرحلة الذهاب من منافسات الموسم في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

شام تايمز

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