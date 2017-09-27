السويداء : القبض على ” مشعوذ ” نصب على فتاة مبالغ كبيرة موهماً إياها بقدرته على إعادة بصر والدها و تزويجها ممن تحب

ألقي القبض على مشعوذ في محافظة السويداء، بعد أن نصب على سيدة بمبالغ مالية كبيرة، بدعوى قدرته على إعادة البصر لأبيها، وتزويجها ممن تحب.

وقالت شبكة أخبار السويداء، أكبر الشبكات الإخبارية المحلية في المحافظة، إن (س.ح)، قدمت بتاريخ (10/9)، ادعاء لفرع الأمن الجنائي بتعرضها للاحتيال من قبل أحد المشعوذين، وسحب مبالغ كبيرة بعملات مختلفة، ومصاغاً ذهبياً.

وذكرت الشبكة أنه “تم نصب كمين للمشعوذ وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (س.ع)، ويبلغ من العمر 27 عاماً، من قرى الريف الشمالي للسويداء، ويقطن مدينة شهبا”.

وبالتحقيق معه اعترف بالاحتيال على صاحبة الشكوى بثلاثة آلاف دولار أمريكي، وثلاثة آلاف درهم إماراتي، وألف ريـال سعودي، وعشرين ألف ليرة، إضافة لمصاغ ذهبي تقدر قيمته بحوالي 100 ألف ليرة.

واعترف أنه كان يتواصل مع الفتاة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وأن الفتاة لم تره أبداً، حيث أوهمها بأنه خبير بمجال التبصير، وبإمكانه إعادة النظر لوالدها الضرير، وتزويجها ممن تحب.

وقالت الشبكة إن الشاب اعترف بأنه حصل على المبالغ على دفعات، دون التطرق للطريقة التي تم من خلالها تسليمه هذه المبالغ الكبيرة، والمصاغ الذهبي، مشيرة لاسترداد كافة الأموال وتسليمها لذوي الفتاة.

شام تايمز

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