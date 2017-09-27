كاميرا هيئة الإذاعة الهولندية تنجح بالتسلل إلى ” مخيم ليسبوس ” للاجئين في اليونان و تنقل صورة الأوضاع الكارثية داخله

تمكن مراسل هيئة الإذاعة الهولندية من دخول مخيم موريا للاجئين في اليونان، ليكون بذلك أول صحافي يتمكن من الدخول إلى المخيم، منذ سنة ونصف، عندما عقدت تركيا وأوروبا الاتفاق بشأن اللاجئين.

وقالت الهيئة، إن السلطات اليونانية لم تكن تسمح بالتصوير داخل المخيم، حتى في نطاق كيلومتر واحد، لكن فريقها دخل إلى المخيم، ليرى ما الذي تخفيه السلطات الأوروبية واليونانية.

وأظهرت الجولة صورة سيئة في المخيم، حيث لا توجد مياه كافية، والمرافق رائحتها سيئة جداً، ولا كهرباء، وقد وضعت الخيام بشكل كثيف في جميع أنحاء المكان، حيث يتواجد الآن في المخيم أكثر من 4 آلاف شخص، بينما هو مخصص رسمياً لنصف هذا العدد.

وبالنسبة لإجراءات اللجوء، فإن الفوضى تحكمها، فالكثير من الأشخاص موجودن هناك منذ أكثر من سنة، ولا يعرفون ما سيحل بهم، هل سيستطيعون الذهاب إلى أوروبا، أو ستتم إعادتهم إلى تركيا.

ويوجد فتحة في السياج، يستطيع من خلالها ساكنوا مخيم موريا في ليسبوس، الخروج والدخول من هذه الفتحة، حيث أن المدخل الرئيسي للمخيم أبعد من هذه الفتحة عن خيامهم، لكن المراقبة شديدة، ويوجد أبراج مراقبة على جميع زوايا المخيم، وتتجول الشرطة بشكل مستمر، حيث يتم رصد كل شخص لا ينتمي للمخيم.

وبحسب مهدي، اللاجئ الأفغاني الذي يتواجد منذ أكثر من عام، بانتظار إجراءات لجوئه، فقد كان يجب على المراسل الانتظار حتى ليلة الأحد، من أجل الدخول إلى المخيم، لأنها الأقل تشديداً في المراقبة.

وقال مهدي للمراسل: “أعرف طريقاً تكون فيه فرصة اكتشاف أمرك قليلة”، وبعد ظهور الشفق تسلل المراسل عبر الفتحة.

وروى مراسل هيئة الإذاعة الهولندية مشاهداته داخل المخيم، وجاء فيها: رأينا خياماً كثيرة متداخلة، طرق صغيرة، أطفال يركضون، قمامة، حاويات سكنية، وبعض الأشجار التي مازالت موجودة .. نصف العالم قد مر من هنا، سألت الأشخاص هناك عشوائياً: من أين أنت؟ وكانت الإجابات: باكستان، بنغلادش، كونغو، سوريا، إيران، سيراليون، العراق، إريتريا .. قال لي مهدي: لا تبق واقفاً.

شام تايمز

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