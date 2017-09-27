السعودية : أنباء عن اعتقال الداعية السوري ” محمد صالح المنجد “

تداول ناشطون وحسابات معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتقال السلطات السعودية للداعية السوري “محمد صالح المنجد”.

وقال حساب “معتقلي الرأي” إنه تأكد من اعتقال الداعية السوري، الذي يقيم داخل المملكة منذ سنوات يوم 18 أيلول 2017.

ودرس الشيخ المنجد (57 عاماً) على يد أبرز علماء السعودية، مثل محمد بن عثيمين، وعبد الله بن جبرين، والشيخ صالح الفوزان، إضافة إلى الشيخ ناصر الدين الألباني، وغيرهم.

وأطلق مغردون سعودون هاشتاغ #اعتقال_الشيخ_محمد_صالح_المنجد أعربوا من خلاله عن استيائهم من حملة الاعتقالات.

وكما الاعتقالات السابقة (سلمان العودة)، فإن السلطات السعودية لم تشر إلى عملية الاعتقال ولم تعلق على الأنباء المتداولة.

شام تايمز

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