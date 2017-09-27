صحيفة كويتية : تجديد أذونات الزيارة للآلاف من السوريين

قالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات “باشرت تجديد أذونات الزيارة للوافدين السوريين المخالفين لقانون الاقامة لمدة 3 أشهر للمرة الثانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من القرار ما يقارب 18 ألف زائر، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتجديد أذونات الزيارة للسوريين المخالفين كل 3 أشهر ولمدة لا تزيد على عام كامل”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تسمها أن “مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء عبدالله الهاجري، منح تفويضاً لمديري إدارات الاقامة بضرورة التجديد لمدة 3 أشهر للسوريين فقط، تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، مضيفة أن عدد مَنْ استفادوا من القرار بلغ 18 ألفاً، متوقعة زيادة العدد”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذه الخطوة كان لها أثر أمني كبير، أبرزه تعداد المخالفين من جهة وتعديل أوضاعهم، وتبصيم الشباب من الزوار للاطمئنان على سلامة وضعهم، كما أن هناك جانباً إنسانياً للاطفال الزوار بالسماح لهم بالعلاج والالتحاق بالمدارس الخاصة”.

شام تايمز

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