تركيا : اعتقال 3 سائقين حاولوا تهريب عشرات اللاجئين السوريين لأوروبا بحافلات نقل مدرسية

ألقت شعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لمديرية الأمن العام بمدينة ميلاس بمحافظة موغلا التركية القبض على 3 سائقين حاولوا تهريب 91 لاجئاً سورياً إلى أوروبا داخل 3 باصات نقل.

وقالت صحيفة ملييت التركية، السبت (23/9)، إن بلاغاً وصل للشعبة عن وجود 3 باصات نقل داخلي كتب عليها “نقل مدرسي”، تحمل لاجئين سوريين غير شرعيين، وتحاول الوصول إلى أوروبا.

وأضافت أن الفريق الأمني التابع لشعبة مكافحة التهريب تحقق تحقق ليلة السبت من الباصات الثلاثة قرابة الساعة الثانية والنصف، وأصدر أمراً لهم بالتوقف، إلا أنهم لم ينفذوا الأمر وحاولوا الهرب، كما تعرض أحد الباصات لحادث أثناء محاولة السائق الهرب.

واعتقل الأمن السائقين الثلاثة، فيما تم إرسال اللاجئين السوريين إلى مديرية الهجرة في المقاطعة.

المصدر : Milliyet

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes