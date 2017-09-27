ألمانيا : لاجئون يعانون بسبب ” رسوم السكن المتراكمة ” بعد خروجهم من مراكز الإيواء

طلبت الحكومة الألمانية من لاجئ سوري دفع مبلغ متراكم لقاء سكنه في غرفة تبلغ مساحتها 10 أمتار مربعة بمدينة لابرفاينتيغ، بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وقال موقع “إيدوا” الألماني، أمس الاثنين إنه في حال تم الاعتراف بطالبي اللجوء كلاجئين يتعين عليهم دفع رسوم مقابل إقامتهم بسكن اللاجئين.

وأضاف أنه ولأسباب تتعلق بالتكاليف انتقل الشاب السوري من المدينة، وتلقى بعد فترة مطالبة بمبلغ متراكم مقداره 3190 يورو لمكان إقامته القديم، والذي يتعين عليه الآن دفعه على أقساط.

ورأى مكتب الفواتير المركزي بولاية بافاريا الواقع بمدينة فورتسبورغ، إن هناك أحقية بالمطالبة بدفع المبلغ، وهو عبار عن رسوم وليس “إيجار”، ويجب على كل من يستفيد من الخدمات الاجتماعية دفعها.

وذكر الموقع أن عدة أشخاص يعانون من المشكلة ذاتها، وكان آخرهم شاب تعين عليه دفع 1066 يورو، وآخر 1200 يورو، كمبالغ متراكمة، بعد انتقالهم من أماكن سكنهم.

المصدر : Idowa

شام تايمز

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