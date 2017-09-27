في قرار تاريخي .. ملك السعودية يسمح للنساء بقيادة السيارات .. أمريكا ترحب بالسماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء أمراً بمنح المرأة حق قيادة السيارات، ونشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة هذا الحق الذي منعت منه لعقود.

أمريكا ترحب بالسماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية

رحبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بمرسوم أصدره العاهل السعودي الملك سلمان يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين ”نرحب بذلك بالتأكيد..‭ ‬هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد“.

جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك أصدر أمرا ساميا بتشكيل ”لجنة على مستوى عال من الوزارات“ ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما على أن يطبق القرار بحلول يونيو حزيران 2018.

(REUTERS)

شام تايمز

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