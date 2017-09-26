هذه تفاصيل حفل ملكات جمال لبنان 2017

انتخبت #بيرلا_الحلو ملكة جمال لبنان للعام 2017 في حفل ضخم في كارينو #لبنان أحيته الفنانة كارول سماحة برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان.

وتنافست على اللقب السنوي 15 متبارية ، لتبقى 5 متباريات للنهائيات، وحصلت جنى صادر على لقب الوصيفة الأولى، وجاءت سابين نجم وصيفة ثانية، وريم خوري ثالثة ويسرى محسن رابعة، وتوجت بيرلا الحلو بلقب الملكة.

ورافقت إطلالات المتباريات على المسرح لوحات استعراضية لافتة، كما تألقن بفساتين السهرة التي كانت من توقيع المصمم العالمي #جورج_حبيقة.

كما أحيت السهرة الفنانة كارول سماحة، حيث كانت لها 3 إطلالات قدمت فيها عدة أغنيات نذكر منها “سهرانين”،”جيت”و”ما بدي آكل ولا إشرب” وسط تفاعل كبير للحضور.

وقدمت هذا الحفل الإعلامية ديما صادق.

من جهة أخرى، أشرفت لجنة تحكيم متخصصة على المتباريات تألفت من هارون فازليان، الإعلامية ماغي فرح، الموسيقي اللبناني ابراهيم معلوف، ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق، لاعب كرة السلة فادي الخطيب، ورئيسة تحرير مجلة لها فاديا فهد، كذلك الرسام شوقي شمعون.

شام تايمز

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