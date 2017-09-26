مشاكل نظام آبل ios 11 وطرق إصلاحها

يعاني العديد من مستخدمي أجهزة شركة آبل الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى الإصدار الأحدث من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة #أي_أو_إس iOS 11، الذي أطلقته الشركة قبل عدة أيام، من مجموعة من المشاكل الكبيرة، حيث تحدثت العديد من التقارير حول أن الهواتف أصبحت تعمل بشكل أصعب من المعتاد، والبطارية تنفذ بسرعة كبيرة جداً، وعن ظهور مشكلة الحرارة، وأن بعض التطبيقات لا تعمل بالشكل الصحيح حيث تنهار أو ترفض العمل بشكل كلي.

وقد أصدرت الشركة النسخة النهائية من النظام بعد أشهر من إصدارها النسخ التجريبية للمطورين من نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة. ويجلب iOS 11 مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، بما في ذلك استعمال لوحة مفاتيح هاتف أيفون بيد واحدة، وميزات الواقع المعزز، وإعادة تصميم كاملة لقائمة مركز التحكم، وتحسينات على إمكانيات التحرير في تطبيق الصور. ويستفيد مستخدمو #آيباد إلى حد كبير من التحسينات المتعلقة بتعدد المهام.

وتعتبر التقارير صحيحة مع تكرر تلك المشاكل مع العديد من مستخدمي النظام، وتحاول شركة #آبل إصلاح مشاكل البطء واستهلاك البطارية مع بدء وصول نظام iOS 11 لأغلب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، وتبعاً لكون تحميل النسخة الجديدة من النظام أمر لا مفر منه بالنسبة للكثيرين.

ويبدو أن النسخة الجديدة من النظام تسبب بعض المشكلات لعناوين البريد الإلكتروني في Outlook.com وOffice 365 وExchange 2016، مما يجعل المستخدمين غير قادرين على إرسال رسائل من هذه الحسابات في تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي.

وقد اشتكى عدد من أصحاب هواتف #آيفون من مشاكل عمر البطارية منذ قيامهم بترقية أجهزتهم وحذروا الآخرين من التحديث الذي يستهلك البطارية بمعدل أسرع بكثير بالمقارنة مع الإصدارات السابقة من نسخ iOS.

ونحاول في التقرير التالي الحديث حول مجمل مشاكل نظام iOS 11 المعروفة وكيفية حلها وإلقاء نظرة فاحصة عليها:

1. لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi

تحدث أحد المستخدمين حول أن جهاز آيفون لم يعد يسمح له بالانضمام إلى شبكة واي فاي Wi-Fi الشخصية. وهناك بعض الخطوات الأولية لمحاولة حل هذه المشكلة من خلال إعادة تعيين الهاتف وإعادة تعيين جهاز التوجيه الخاص بالشبكة اللاسلكية (حتى إذا كان هناك أجهزة أخرى متصلة بشكل صحيح من خلاله) أو إجبار الجهاز على نسيان شبكة “واي فاي” وإعادة الانضمام إليها.

ويمكن أيضاً محاولة إعادة تعيين إعدادات الشبكة من خلال الجهاز عن طريق الذهب إلى “إعدادات” ومن ثم “عام” ومن ثم “إعادة تعيين” ومن ثم “إعادة تعيين إعدادات الشبكة”. ولا يؤثر هذا الإصلاح على أي شيء ضمن الهاتف، وفي حال فشلت كل المحاولات يمكن للمستخدمين العودة إلى نسخة سابقة من نظام iOS أو انتظار شركة آبل لإصدار حل.

2. اختفاء بعض التطبيقات وبعضها لا يعمل بشكل صحيح

تحدثت بعض التقارير عن وجود مشاكل من ناحية التطبيقات، حيث إن بعض التطبيقات قد اختفت بينما لا تعمل تطبيقات أخرى بشكل صحيح، وقد يعود هذا الأمر إلى مرور فترة طويلة قبل قيام المستخدم بتحديث تلك التطبيقات أو لأن صانع التطبيق لم يقم بتحديثه مما يجعله لا يعمل بشكل صحيح مع iOS 11. هذا الأمر يجعل هذه التطبيقات قديمة بما فيه الكفاية لكي لا تعمل مع النسخة الجديدة، أو أن التطبيقات لا تزال مخصصة لعمارية 32 بت بحيث إنها لن تكون متوافقة مع النسخة الجديدة من نظام آي أو إس.

3. امتلاء مساحة التخزين الداخلية بشكل فجائي

أفاد أحد المستخدمين أن عملية التحديث إلى نسخة iOS 11 بدأت بزيادة مساحة التخزين الداخلية على الجهاز ببطء، الأمر الذي أدى إلى امتلاء المساحة الداخلية بالكامل تقريباً، ويبدو أن هذه المشكلة غير مرتبطة بتطبيقات معينة، ولكن يبدو أن المشكلة متعلقة بسعة التخزين التي يستهلكها النظام نفسه.

وكانت هذه المشكلة موجودة في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل، ويبدو أنها عادت للظهور مرة أخرى. ولا يوجد في الوقت الحالي حل واضح لهذه المشكلة، وقد يحتاج المستخدم العودة إلى نسخة احتياطية وانتظار إطلاق الشركة للنسخة iOS 11.1 لحل هذه المشكلة.

4. استيقاظ الجهاز بطيء من خلال زر “هوم”

نشر العديد من مستخدمي أجهزة آبل حول هذه المشكلة بعد تحديث أجهزة أيفون القديمة إلى النسخة الأحدث من نظام التشغيل iOS 11، حيث تتجمد شاشة القفل لديهم لمدة 10 ثوانٍ، أو يبدو أنه يجري تحميل ملفات الجهاز ببطء دون السماح لهم باستعمال الأجهزة.

ويمكن القول إن مثل هذا النوع من المشاكل يحل نفسه بنفسه مع مرور الوقت، حيث يحصل #نظام_التشغيل الجديد على دراية أكبر بالجهاز والملفات. وفي حال استمرت المشكلة أكثر من أسبوع فمن المرجح أنه ينبغي على المستخدم استعادة نسخة احتياطية من ملفاته وانتظار شركة آبل لإصدار إصلاح لهذه المشكلة.

5. ضعف عمر البطارية مع iOS 11

يبدو أن كل إصدار جديد من iOS يأتي دائماً مع مجموعة كاملة من الشكاوى أن عمر #بطارية هواتف آيفون القديمة تأثرت بشكل كبير بالتحديث، وقد يعود الأمر إلى إنفاق المستخدم المزيد من الوقت في تجريب جميع الميزات الجديدة وتعلم كل الحيل الجديدة الخاصة بنسخة iOS 11. كما قد تتعلق المشكلة بعدد من الأمور التي قد لا ينتبه إليها المستخدم مثل التطبيقات القديمة التي قد لا تعمل بشكل صحيح مع النظام الجديد.

ويمكن التحقق لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال من خلال الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم البطارية ومعرفة أي تطبيقات تستهلك معظم البطارية. وينبغي في حال وجود تطبيقات تستهلك البطارية بشكل كبير تعطيلها حتى حصول تلك التطبيقات على تحديثات متوافقة مع iOS 11.

وقد يكون الأمر متعلقاً بحاجة النظام الجديد إلى مدة زمنية معينة للعمل بشكل صحيح على الجهاز، بحيث تستغرق هذه العملية بضعة أيام، ويمكن خلال هذه المدة الزمنية إيقاف ميزة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS والشبكة اللاسلكية واي فاي Wi-Fi والبلوتوث عند عدم حاجتها واستعمالها. كما يجب تقليل سطوع الشاشة وتعطيل التطبيقات التي يتم تحديثها في الخلفية من خلال الدخول إلى “الإعدادات” من ثم “عام” ومن ثم “تحديث التطبيقات في الخلفية”.

كما أن مثل هذه المشكلة قد تحدث بسبب قيام الجهاز الذكي بإعادة فهرسة البيانات بعد كل عملية تحديث لتطبيق أو لمعلومات، حيث يحتاج النظام إلى إعادة تصنيف وترتيب وفرز جميع البيانات من جهات الاتصال وصولاً إلى بيانات التطبيقات، وينبغي لنظام التشغيل إعادة تصنيف كل البيانات والمعلومات التي يمكن البحث عنها من خلال Spotlight.

6. ارتفاع درجة حرارة الجهاز

تتواجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ويبدو أن الشكاوى تتعلق حالياً بتحديث نسخة iOS 11، وقد تتعلق هذه المشكلة بالفعل بتحديث النظام أو بأن الهاتف يعمل بشكل زائد. ويمكن معالجة مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مؤقت عن طريق إيقاف تشغيل الهاتف والاحتفاظ به بعيداً عن أشعة الشمس أو مصادر الحرارة الأخرى مثل وضعه على الجزء العلوي من جهاز الحاسب.

كما ينبغي السماح لأسطح الهاتف بالتعرض لأكبر كمية ممكنة من الهواء مثل نزعه من أي غلاف موجود ضمنه وعدم إعادة شحنه حتى تكون درجة حرارته منخفضة لأن عملية شحن الجهاز لن تساعد على تقليل حرارته بل تزيدها.

وفي حال أن عادات المستخدم لم تتغير وما زلت حرارة الجهاز ترتفع بشكل مستمر بشكل لم يكن يحصل من قبل، فإن الوقت قد حان للنظر في استعادة نسخة احتياطية سابقة من الجهاز. ورغم أن قصر عمر البطارية مزعج إلا أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف قد يحلق فيه ضرراً خطيراً.

7. زر الطاقة لا يعمل

قد يعاني المستخدم الذي قام بعملية ترقية نظام التشغيل من مشكلة تتعلق بأن زر الطاقة يتوقف عن العمل، بحيث يمكن إيقاف تشغيل الجهاز من خلال القوائم عن طريق الانتقال إلى “الإعدادات” ومن ثم “عام” والانتقال إلى أسفل القائمة حيث يظهر خيار “إيقاف” الذي يظهر شريط التمرير على الشاشة لإيقاف تشغيل الجهاز. ويفيد هذا الخيار عند محاولة إعادة تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله في حال حدوث خطأ آخر مثل ارتفاع درجة الحرارة.

8. iOS 11 لا يسمح برؤية البريد الإلكتروني مع Outlook وExchange

أقرت شركة آبل بوجود خلل يمنع بعض مستخدمي نظامها التشغيلي الأحدث من إرسال رسائل بريد إلكترونية عبر خوادم معينة تعمل بنظام التشغيل “ويندوز” من “مايكروسوفت”، وتشيير رسالة الخطأ إلى أنه “لا يمكن إرسال البريد وتم رفض الرسالة من قبل الخادم”. وفي هذه الحال ينبغي على المستخدم استعمال جهاز آخر لإرسال الرسائل والانتظار حتى تقوم آبل ومايكروسوفت بحل المشكلة.

9. مركز التحكم مختلف ويفتقر إلى ميزات مرغوبة

يعتبر مركز التحكم بمثابة طريقة جديدة مفيدة من آبل للسيطرة على العديد من جوانب الهاتف، مثل قطع الاتصال بشبكة واي فاي بشكل سريع أو التحويل بين الأغاني. ويحتوي مركز التحكم الجديد على مجموعة كبيرة من الأدوات التي قد تسبب التشوش للمستخدم، تبعاً لكونه قد لا يستعمل تلك الأدوات، أو أن يكون مركز التحكم لا يحتوي على الميزات التي اعتاد المستخدم على استعمالها. ولحسن الحظ هناك حل سهل لهذا الأمر يتمثل بإمكانية تخصيص مركز التحكم من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” ومن ثم “مركز التحكم” ومن ثم “تخصيص عناصر التحكم” بسهولة.

10. مركز التحكم يبقى يظهر أثناء اللعب

ركزت شركة آبل على أن المكان الجديد لمركز التحكم يهدف إلى إمكانية الوصول إليه بسهولة وببساطة من خلال التمرير للأعلى من الجزء السفلي لشاشة الجهاز. ويمكن لهذا الأمر أن يؤدي إلى السحب من أسفل إلى أعلى عن طريق الخطأ عند استعمال المستخدم لأحد التطبيقات أو الألعاب. ويمكن حل ذلك وتعطيل طريقة الوصول هذه أثناء التعامل مع تطبيقات أخرى من خلال الانتقال إلى “الإعدادات” ومن ثم “مركز التحكم” وتعطيل إمكانية الدخول إليه من ضمن التطبيقات.

11. مركز التحكم لا يوقف فعلياً شبكة واي فاي والبلوتوث

يرغب العديد من المستخدمين بإطالة عمر البطارية قدر الإمكان عن طريق تجنب حالات إبقاء الشبكة اللاسلكية واي فاي تعمل وميزة الاتصال بلوتوث، ويمكن ذلك عن طريق إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث من خلال عناصر مركز التحكم، الأمر الذي يؤدي إلى قطع الاتصال بالشبكات أو الأجهزة التي يتصل بها الجهاز.

إلا أن مركز التحكم ضمن نظام iOS 11 الجديد لن يوقف عمل تلك الميزات بشكل كلي، وينبغي لإيقاف عملها بشكل كامل الذهاب إلى قائمة الإعدادات الرئيسية او استعمال وضعية الطيران لإيقاف جميع أشكال الاتصال.

12. اختفاء المنصة الجديدة من الجزء السفلي لجهاز آيباد

قد يعتبر مستخدمو أجهزة أيباد اللوحية محظوظين عند حصولهم على المنصة الجديدة الموجودة ضمن نظام آي أو إس 11 ضمن الجزء السفلي من الشاشة، بحيث تحافظ تلك المنصة على التطبيقات والأدوات المفضلة لدى المستخدم وجعلها متواجدة في متناول يديه. ويظهر لدى بعض المستخدمين أنها تختفي في كثير من الأحيان. وكل ما ينبغي عليهم القيام به لجعلها تعود هو التمرير السريع للأعلى من أسفل الشاشة، حيث إنها تختفي عندما لا تكون قيد الاستعمال.

13. تنسيقات الصور المختلفة

استعملت شركة آبل ضمن نظامها الجديد iOS 11 تنسيق الصور الجديد المسمى HEIC، بحيث يعمل النمط الجديد على ضغط ملفات الصور بشكل أكبر من صيغة JPEG، مما يعني أن الصور لن تستهلك مساحة كبيرة على الجهاز. وتعتبر المشكلة أن هذه الصيغة غير مدعومة من قبل جميع الأجهزة. وتعرف شركة آبل ذلك.

ويعمل نظام آي أو إس على تحويل صيغة الصور التي يرغب المستخدم بمشاركتها مع الآخرين إلى صيغة JPEG عند إرسالها، أو إذا تم تحميلها عبر الإنترنت.

وفي حال كانت عملية التبديل مزعجة، يمكن تعطيلها إما عن طريق إيقاف التحويل من HEIC إلى JPEG أو عن طريق جعل الجهاز يلتقط الصور كملفات JPEG بدلاً من ذلك.

14. الرسائل لا يجري نسخها احتياطياً في آيكلاود

تخطط شركة آبل عبر النسخة الجديدة iOS 11 لجعل من السهولة بمكان الاحتفاظ بالرسائل عبر النسخ الاحتياطي في “أيكلاود”، حيث تتم مزامنة الرسائل عبر مختلف الأجهزة، مما ينفي الحاجة إلى حذف مؤشر ربط المحادثات على كل جهاز من أجهزة آبل. وفي حال مواجهة مشكلة تتعلق بالعثور على تلك الميزة، فإن ذلك يعود إلى أن الميزة غير موجودة حتى الآن، وقد خططت الشركة لإضافة هذه الميزة لنسخة iOS 11، وسوف تأتي في التحديثات اللاحقة لنظام التشغيل.

15. لا يمكن الدفع للأصدقاء من خلال Apple Pay

تعتبر هذه الميزة حالة أخرى يعاني منها نظام iOS 11، حيث إنه من المخطط إدخالها للنسخ اللاحقة من النظام وهي لا تعمل حالياً مع النسخة الحالية. وينبغي في هذه الحالة انتظار شركة آبل لإضافتها إلى النسخ اللاحقة والاكتفاء حالياً باستعمال تطبيقات أخرى للقيام بهذه المهمة.

16. لا يمكن استخدام Animoji

للأسف لا يمكن لأحد في الوقت الحالي استعمال Animoji، ولا يوجد إصلاح في الوقت الحالي لهذه المشكلة، حيث إن الرموز التعبيرية الجديدة التي تسمح بإنشاء رموز تعبيرية تحاكي حركات وتعبيرات وجه المستخدم تعتمد على تقنية التعرف على الوجه من شركة آبل، وهي متاحة فقط لهاتف آيفون 10 بحيث ينبغي الحصول على هاتف iPhone X، ولكنه غير متوفر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، في حالة الرغبة بالحصول على Animoji.

17. سيري يبدو مختلفاً

حصل نظام iOS 11 على تحديثات خاصة بالمساعد الصوتي #سيري والطريقة التي يتحدث بها، الأمر الذي يجعل صوت المساعد الصوتي أكثر طبيعية وأقل روبوتية، وهو أمر لا يمكن تغييره وينبغي الاعتياد عليه. كما يمتلك سيري حالياً صوت رجل أيضاً، بحيث يمكن تغيير صوت سيري الأنثوي إلى صوت ذكوري من خلال إعدادات سيري.

18. الهاتف لا يعمل بعد التحديث

قد يحصل المستخدم على #هاتف لا يعمل بعد قيامه بالتحديث إلى النسخة الأحدث من آي أو إس، حيث إن حدوث بعض الأخطاء والمشاكل أثناء عملية التحديث للهاتف أو الحاسب اللوحي قد تؤدي إلى ظهور مثل هذه المشكلة. ويمكن في هذه الحالة استعمال النسخ الاحتياطية القديمة لإعادة الهاتف إلى حالته السابقة والعمل من جديد، ومن ثم إعادة تجربة التحديث مع التأكد من عدم حدوث مشاكل في الاتصال.

البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes