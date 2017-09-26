ضبط مقهى كامل داخل مدرسة في مصر

ضبطت السلطات المصرية مقهى كاملا داخل مدرسة بمدينة الخصوص بالقليوبية شمال القاهرة.

واكتشفت السلطات خلال حملة قام بها مجلس مدنية الخصوص لتفقد أحوال المدارس مع انطلاق العام الدراسي وجود مقهى كامل داخل مدرسة مجمع الخصوص للتعليم الأساسي، بها مناضد ومقاعد ونرجيلة وشاشات عرض لمشاهدة مباريات كرة القدم.

وتبين أن المقهى يمارس نشاطه من داخل المدرسة منذ فترة طويلة، وتم تأجير فناء المدرسة لأصحاب المقهى بإيجار شهري، رغم تقديم شكاوى من أولياء الأمور ومجلس الأمناء دون جدوى.

وقرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التحقيق في الواقعة، مؤكداً أنه سيتم التحقيق مع مسؤولي المدرسة ومعاقبة من يثبت تورطه.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes