الشيخ السديس مع ابنه في المدرسة باليوم الأول

حضر الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام الحرم المكي الشريف، مع ابنه فهد في أول مرحلة دراسية له في مدرسة ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة.

وجلس #الشيخ_عبدالرحمن_السديس في منتصف الصف الأول ابتدائي بجانب ابنه فهد ليقرأ مع الطلاب سورة “الفاتحة”، مرددين خلفه ما يتلوه من القرآن.

وتعد مشاركة السديس مع الطلاب في بداية عامهم الدراسي والتي انتشرت في مقطع فيديو قصير ضمن مساهمات أولياء الأمور مع أبنائهم لتحفيزهم على الجلوس في مقاعد الدراسة بداية موفقه لهم.

الشيخ السديس الذي أمضى 34 عاماً كإمام للحرم المكي، واشتهر بصوته المعروف في قراءة القرآن الكريم، قرأ مع الطلاب الصغار سورة “الفاتحة” كافتتاح للعام الدراسي الجديد.

مغردون يرون أن مشاركة السديس ابنه وانتشار المقطع تعد نموذجاً مميزاً من الآباء الذين يشاركون أبناءهم أيامهم الأولى في فصولهم الدراسية وهي رسالة لكل الآباء لمثل هذه المشاركة.

يوسف الوابل، المستشار في شؤون الحرمين، يشير أن الشيخ عبدالرحمن السديس حرص على الحضور الصباحي مع ابنه في الفصل الدراسي وسجل مقطعا عفويا وانتشر بطريقة عفوية وهي رسالة جميلة ومهمة.

شام تايمز

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