غوميز يستنجد بمينديز: ميسي لا يحبني.. أنقذني من جحيمه

استنجد البرتغالي الدولي أندريه غوميز لاعب برشلونة بمواطنه وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز لإنقاذه من وضعه الراهن في برشلونة، بسبب ما يعتقده غوميز بأنه غير مفضل لدى ليونيل ميسي نجم الفريق الكاتالوني مقارنة باللاعبين الآخرين.

وكشفت مجلة “دون بالون” الإسبانية أن غوميز (24 عاماً) أبلغ مواطنه الشهير بأنه لا يرى أي مستقبل له في صفوف نادي برشلونة بسبب تفضيل ميسي للثنائي أندريس إنييستا وإيفان راكيتيتش الذان يحبهما ميسي بسبب لعبهما الكرة بطريقة اللمسة الواحدة في منتصف الملعب، وهو الدور الذي لا يستطيع الدولي البرتغالي إتقناه.

وزادت المجلة: يرى أندريه أن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة الحالي لا يعتبره مهماً في خططه هذا الموسم، ودليل ذلك مشاركته في مباراتين من أصل 6 مباريات دورية خاضها برشلونة هذا الموسم، وفي كلاهما دخل كلاعب بديل، مقارنة على سبيل المثال بالبرازيلي باولينيو الذي لعب أكثر من مباراة كأساسي واحتياطي وهو الذي حضر إلى برشلونة متأخراً.

ويعرف خورخي مينديز بقدرته على نقل اللاعبين من نادِ إلى آخر بسهولة، مثلما فعل مع النمر الكولومبي رادميل فالكاو الذي خفت نجمه في تشيلسي اللندني ومواطنه مانشستر يونايتد قبل أن يعيده مينديز إلى موناكو واستطاع المهاجم الكولومبي الشهير العودة إلى مستوياته المعروفة عندما كان في صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

وقالت الصحيفة أن مانشستر يونايتد حريص على ضم أندريه غوميز في فترة الانتقالات الشتوية، بيد أن برشلونة يتمسك بالحصول على مبلغ يقارب 35 مليون يورو التي دفعها العام الماضي لفالنسيا من أجل الحصول على خدمات متوسط الميدان البرتغالي.

شام تايمز

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