لاعب سنغافوري دخل حلبة مواي تاي بديلاً عن اللاعب الأصلي .. فانتهت المغامرة بموته بعد دقائق

غاب اللاعب الأصلي، فأخذ لاعب كمال الأجسام السنغافوري محله في المباراة الافتتاحية لرياضة “مواي تاي” ببطولة آسيا لألعاب القوى، إلا أن هذه المباراة التي كان يعد نفسه أن تكون خطوة جديدة نحو الشهرة قادته إلى الموت بعد دقائق.

وخاض براديب سبرامينيان (32عاماً) المباراة ضد ستيفن ليم (41 عاماً)، بدلاً عن سيلفستر سيم، الذي جمعته النسخة السنغافورية لبرنامج المواهب الشهير “سنغافورة آيدول” بستيفن ليم قبل 13 عاماً، أمس السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017.

وانسحب سيلفستر سيم، قبيل المباراة بسبب أمور متعلقة بالتأمين، على حد قوله.

كان كل من سيلفيستر سيم وستيفين ليم، وهما من مشاهير موقع يوتيوب، متسابقين في أول موسم من برنامج “سنغافورة آيدول” عام 2004.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الاعلام، فبعد انتهاء المباراة التي فاز بها ليم البالغ من العمر 41 عاماً، نُقِلَ سبرامينيان إلى المستشفى حيث تُوفِّي هناك.

كانت المباراة جزءاً من افتتاح بطولة آسيا للألعاب القتالية، والتي نظمتها كلٌ من شركة “أكسيد”، وهي شركة تنسيق فعاليات، ونادي اللياقة البدنية “موس”، وهو مكان للتدريب على رياضة المواي تاي.

وتشتهر رياضة “مواي تاي” القتالية باسم “ملاكمة الركل التايلاندية”، والتي شكّلت جزءاً من التاريخ والتراث التايلاندي منذ مئات السنين، ونشأت في العصور القديمة باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية للدفاع عن النفس والتي استخدمها المحاربون التايلانديون.

وتُعرف مواي تاي أيضاً باسم “فن الأطراف الثمانية” لكونها تجمع بين استخدام اللكمات والركلات وضربات بالكوع والركبة. وبالإضافة إلى كونها أحد فنون القتال الشائعة عبر أنحاء الدولة، فهي تعتبر أيضاً أحد التمارين الرياضية الرائعة، حيث تساعد في تحسين الحالة البدنية والنفسية على حدٍ سواء.

ووفقاً لما ذُكِرَ في بيانٍ عبر البريد الإلكتروني لبطولة آسيا للألعاب القتالية، تُوفِّي سبرامينيان في مستشفى سنغافورة العام في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول.

وقال البيان إنَّه “وفقاً للتقرير الطبي الأولي الذي أصدرته مستشفى سنغافورة العام، تعرض براديب سبرامينيان لسكتة قلبية نتيجة فشل الجهاز التنفسي، مما أدى إلى وفاته”. وأضاف البيان أنَّ التقرير الطبي النهائي سيصدر خلال 30 إلى 60 يوماً.

وقال ليم في منشورٍ له على موقع فيسبوك: “ارقد في سلام يا براديب سبرامينيان، المحارب الشجاع والمقاتل ومدرب الملاكمة الرائع الذي كنتُ أحترمه بشدة!

( reuters )

شام تايمز

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