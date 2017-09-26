كلاسيكو تركيا .. 12 بطاقة صفراء و 5 حالات طرد !

شهدت قمة الدوري التركي بين فنربخشة وبشكتاش، حصول 12 لاعباً على بطاقات صفراء، و5 حالات طرد، في مشهد يعكس حجم التوتر بين قطبي مدينة #إسطنبول .

وفاز صاحب الأرض فنربخشة في هذه الموقعة على غريمه الأزلي بشكتاش 2-1، في الجولة السادسة من الدوري التركي، طبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وحصل كل من فينسينت يانسن ومحمد إيكيجي وألبيرت بوتوك من فنربخشة على بطاقات صفراء، فيما نال لويس نيتو وإسماعيل كويباسي البطاقة الحمراء.

أما في صفوف الفريق الضيف بشكتاش، فحصل النجم البرتغالي كواريزما على بطاقة صفراء في الدقيقة 41 قبل دقيقتين من حصوله على البطاقة الصفراء الثانية والطرد، وتبعه أتيبا هتشنسون، وأوغوزهان أوزياكوب، فيما حصل كل من دوسكو توسيتش، وريان بابل، وألفارو نيغريدو على بطاقات صفراء.

شام تايمز

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