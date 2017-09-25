بالفيديو .. دونالد ترامب يضع زوجته في موقف محرج مجدداً

وضع الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب زوجته ميلانيا في موقف محرج، عندما قال أمام متضررين من إعصار #إيرما في ولاية #فلوريدا ، إنه يرسل تحياته لهم وتحيات زوجته الغائبة، رغم أنها كانت تقف بجواره.

وكان ترامب برفقة زوجته بزيارة ميدانية لمدينة فورت مايرز، في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي لتفقد آثار إعصار إيرما، حيث وجَّه كلامه للحضور قائلاً وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز: “أريد أن أشكر الجمیع، وكل من استجاب للمساعدة، نیابة عن نفسي، وعن نائب الرئیس، وعن میلانیا التي كانت تودّ حقا أن تكون معنا الیوم”، فیما كانت زوجته تقف مباشرة إلى جواره.

ورغم حديث ترامب الذي أصبح مادة للتندر عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا أن زوجته لم تبد أي ردّ فعل لافت، فيما أشار مراقبون إلى أن ترامب كان يقصد ابنته إيفانكا التي لم تحضر إلى المكان.

وسبق لترامب وزوجته أن وقعا بأكثر من موقف محرج كما جرى حين تركت ميلانيا زوجها يرقص وحده في الحفل الافتتاحي عقب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك حين رصدت الكاميرات حركة اليدين المرتبكة لدى نزولهما من الطائرة أثناء زيارتهما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع العام الجاري.

شام تايمز

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